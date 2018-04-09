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Тренер сборной России завершил карьеру

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Фабио Капелло.

ФОТО: Artyom Korotayev/Artyom Korotayev/TASS

Итальянский тренер Фабио Капелло завершил карьеру. 71-летний специалист заявил, что китайский «Цзянсу Сунин» станет его последним местом работы.

"Сборная Италии? Я уже сказал: "Нет", - цитирует Rai Sport Капелло. - У меня уже был опыт работы со сборными Англии и России. Я хотел потренировать клуб еще раз. "Цзянсу Сунин" - последний опыт работы в футболе. Я сделал все, что хотел. Я очень рад тому, чего добился. Теперь я рад стать телекомментатором. В этой роли ты всегда побеждаешь."

Капелло тренировал «Милан», «Ювентус», «Реал», «Рому». Во всех клубах, кроме китайского «Цзянсу Сунин», он выигрывал титул чемпиона страны.

В тренерской клубной работе за 16 сезонов выиграл титул чемпиона страны семь раз, также выигрывал Лигу чемпионов.

В сборной России Капелло работал с 2012 по 2015 годы и стал самым успешным тренером сборной России по соотношению победы-поражения, участвовав со сборной России в ЧМ-2014 года.

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