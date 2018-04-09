Тренер сборной России завершил карьеру

"Сборная Италии? Я уже сказал: "Нет", - цитирует Rai Sport Капелло. - У меня уже был опыт работы со сборными Англии и России. Я хотел потренировать клуб еще раз. "Цзянсу Сунин" - последний опыт работы в футболе. Я сделал все, что хотел. Я очень рад тому, чего добился. Теперь я рад стать телекомментатором. В этой роли ты всегда побеждаешь."