Итальянский тренер Фабио Капелло завершил карьеру. 71-летний специалист заявил, что китайский «Цзянсу Сунин» станет его последним местом работы.
"Сборная Италии? Я уже сказал: "Нет", - цитирует Rai Sport Капелло. - У меня уже был опыт работы со сборными Англии и России. Я хотел потренировать клуб еще раз. "Цзянсу Сунин" - последний опыт работы в футболе. Я сделал все, что хотел. Я очень рад тому, чего добился. Теперь я рад стать телекомментатором. В этой роли ты всегда побеждаешь."
Капелло тренировал «Милан», «Ювентус», «Реал», «Рому». Во всех клубах, кроме китайского «Цзянсу Сунин», он выигрывал титул чемпиона страны.
В тренерской клубной работе за 16 сезонов выиграл титул чемпиона страны семь раз, также выигрывал Лигу чемпионов.
В сборной России Капелло работал с 2012 по 2015 годы и стал самым успешным тренером сборной России по соотношению победы-поражения, участвовав со сборной России в ЧМ-2014 года.