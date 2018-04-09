Китай назвал невозможными торговые переговоры с США в нынешних условиях

"При текущих обстоятельствах обе стороны не могут проводить какие-либо переговоры по этому вопросу", - сказал Гэн Шуан, слова которого приводят западные СМИ.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп дал указание торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру изучить возможность расширения списка китайских товаров, облагаемых повышенными ввозными пошлинами, на $100 млрд в дополнение к уже объявленным $50 млрд.