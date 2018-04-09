понедельник, 9 апреля 2018 г.
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Китай назвал невозможными торговые переговоры с США в нынешних условиях

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ФОТО: DAMIR SAGOLJ/REUTERS

Китай и США не проводили переговоров по торговому спору, и Китай считает такие переговоры невозможными при текущих обстоятельствах, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"При текущих обстоятельствах обе стороны не могут проводить какие-либо переговоры по этому вопросу", - сказал Гэн Шуан, слова которого приводят западные СМИ.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп дал указание торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру изучить возможность расширения списка китайских товаров, облагаемых повышенными ввозными пошлинами, на $100 млрд в дополнение к уже объявленным $50 млрд.

Власти КНР в ответ заявили о намерении ввести пошлины на товары американского экспорта на такую же сумму, сообщив о своей готовности "идти до конца и любой ценой" защищать свои торговые интересы.

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