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Вандалы разбили сердце жителей района Кесклинн

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Инсталляция в виде сердца в Таллинне. Иллюстративное фото.

ФОТО: Konstantin Sednev

На выходных в таллиннском Полицейском парке была разбита световая инсталляция в форме сердца, которая по желанию жителей района Кесклинн должна была остаться в парке до конца месяца.

«К сожалению, в субботу мы получили сообщение от обслуживающего инсталляцию партнера о том, что сердце повреждено, - пояснил старейшина района Кесклинн Владимир Свет. – На прошлой неделе мы приняли в управе решение оставить сердце в сквере еще на месяц. Однако теперь мы вынуждены его увезти насовсем».

Полицейский парк – второе место, где была установлена световая инсталляция. Изначально Управа района Кесклинн установила сердце на Горке поцелуев, но там его повредили вандалы. После ремонта сердце установили в Полицейском парке и на основании положительных отзывов в социальных сетях его планировалось оставить в парке до конца апреля.

Поскольку в этот раз сердцу был нанесен более значительный ущерб, то управа района не будет тратить дополнительные средства на восстановление инсталляции.

«Несмотря на то, что сердце увезут на склад, управа Кесклинн продолжит заниматься украшением и облагораживанием района. Планируются новые инсталляции. Для них мы постараемся найти в городе более безопасное место», - отметил Свет.

Старейшина района Кесклинн просит всех, кто что-либо знает о вандалах, сообщить об этом в управу района или полицию.

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