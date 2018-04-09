В яхтенном порту Какумяэ хотят открыть пограничный пункт

МВД направило на круг согласования законопроект, согласно которому в яхтенном порту Какумяэ в Таллинне хотят создать пограничный пункт под наименованием Tallinn-14.
Между портом Какумяэ и третьими странами плотного движения малых судов нет, в то же время возможность для малых судов удобно оформить пересечение границы даст возможность выбрать подходящий порт и не перемещаться из одного порта в другой, чтобы оформить прибытие в государство или выезд из него.
Ожидается, что в навигационный период в порту Какумяэ пересечение границы будут оформлять около 30 водных транспортных средств и путешествующих на них людей.
Составленный в МВД законопроект направлен на согласование в Министерство экономики и коммуникаций, МИД, Министерство финансов и для выражения мнения в Департамент полиции и погранохраны.