понедельник, 9 апреля 2018 г.
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В яхтенном порту Какумяэ хотят открыть пограничный пункт

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ФОТО: Haven Kakumäe Sailing Center

МВД направило на круг согласования законопроект, согласно которому в яхтенном порту Какумяэ в Таллинне хотят создать пограничный пункт под наименованием Tallinn-14.

Между портом Какумяэ и третьими странами плотного движения малых судов нет, в то же время возможность для малых судов удобно оформить пересечение границы даст возможность выбрать подходящий порт и не перемещаться из одного порта в другой, чтобы оформить прибытие в государство или выезд из него.

Ожидается, что в навигационный период в порту Какумяэ пересечение границы будут оформлять около 30 водных транспортных средств и путешествующих на них людей.

Составленный в МВД законопроект направлен на согласование в Министерство экономики и коммуникаций, МИД, Министерство финансов и для выражения мнения в Департамент полиции и погранохраны.

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