Президент Украины называет "Северный поток-2" взяткой за лояльность

"Я считаю себя президентом мира", - заявил Порошенко. По его убеждению, решение конфликта на Украине срочно необходимо самой стране, Европе и всему миру. Говоря о ситуации на востоке Украины, президент подчеркнул, что он благодарен Германии и федеральному канцлеру за то, что в коалиционный договор нового федерального правительства Германии включена отдельная глава, посвященная Украине и поддерживающая размещение "голубых касок" ООН на Восточной Украине, пишет Inopressa. "Это важный знак", - сказал украинский президент.

"Больше всего остального нам нужен сильный и единый ЕС и его солидарность с Украиной. И прежде всего миротворческая миссия ООН на Восточной Украине. (...) Мы хотим, чтобы "голубые каски" обезоружили незаконные вооруженные группы, защитили местных жителей и охраняли изъятую военную технику. И, конечно, они должны охранять не контролировавшуюся до этого часть российско-украинской границы. Пока Россия после размещения миротворческих сил может продолжать доставлять в Донбасс войска, топливо и оружие, миссия не имеет смысла. Это происходит по сегодняшний день по приказу российского президента", - добавил Порошенко.

"Наши западные партнеры должны и дальше понимать, что санкции являются чрезвычайно эффективным инструментом - только из-за них Путин всегда садится за стол переговоров. Если российская агрессия будет продолжаться, санкции необходимо ужесточить", - уверен президент Украины.

"На востоке Украины нет внутриукраинской борьбы за власть или замороженного конфликта - это военная агрессия России против Украины. (...) Путин должен теперь объяснить нам, почему он до сегодняшнего дня не допускает размещения миротворческих сил, которые могли бы наконец принести мир", - заявил Порошенко.

Говоря о газовом споре между Украиной и Россией, президент напомнил, что российский "Газпром" не собирается выплачивать Украине 4,6 млрд долларов согласно решению арбитражного суда в Стокгольме, потому что "не хочет и считает решение "неправильным". "Однако и у европейских энергетических компаний это вызывает вопрос о том, не поступит ли с ними "Газпром" таким же образом в случае конфликта. Это только доказывает, что Россия является исключительно ненадежным партнером - в том числе и в энергетическом секторе", - уверен Порошенко.

"Северный поток-2" является полностью политическим проектом, который финансирует Россия. Извините за резкие слова, но "Северный поток-2" - это политическая взятка за лояльность к России в том, чтобы организовать экономическую и энергетическую блокаду против Украины и нанести нам мощный ущерб. У проекта нет экономического обоснования", - заявил президент.

"Существует украинский транзитный газопровод, который намного дешевле. Его можно легко и выгодно модернизировать", - добавил собеседник издания.