Картина дня: чудеса эстонской криминалистики, температурный рекорд и обращение главного спасателя Эстонии

Сирийская авиабаза подверглась атаке: Пентагон опроверг причастность к ракетному удару

Сирийский военный аэродром подвергся ракетной атаке. По данным базирующегося в Лондоне Сирийского наблюдательного совета по правам человека, в результате авианалета на военный аэродром погибли 14 человек. Среди жертв есть бойцы из Ирана. США заявили, что они к этому не причастны. Читайте далее...

На Раквереском мясокомбинате произошла утечка аммиака

В ночь на понедельник на Раквереском мясокомбинате (предприятие HKScan Estonia) произошла локальная утечка аммиака. Читайте далее...

Проект, стоивший государству более миллиона евро, никому не нужен

По словам судебных исполнителей, их неудовлетворенность разработкой интернет-сайта может привести к тому, что государству придется вернуть Европе более миллиона евро дотаций. Министерство юстиции не видит в этом большой проблемы. Читайте далее...

Главный спасатель Эстонии: «В магазин можно сходить и завтра, но только если вы живы»

Портал Rus.Postimees публикует открытое обращение генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеару к жителям Эстонии. Читайте далее...

Из-за отравления угарным газом погибли женщина и собака

Вчера в 9.37 поступило сообщение о том, что в поселке Варнья в доме по улице Кеск были найдены трупы 72-летней женщины и ее собаки. При этом дымовой датчик подавал звуковой сигнал. Читайте дальше...

Россия возложила на Израиль вину за удар по сирийской авиабазе

Израильские самолеты нанесли ракетный удар из воздушного пространства Ливана по территории Сирии в понедельник, заявили в Минобороны России. Читайте далее...

Что, сразу лето? На юге Эстонии зафиксировали температурный рекорд

В понедельник в полдень самым жарким местом Эстонии стал город Выру, где столбик термометра поднялся до 19,4 градуса. Прежде 9 апреля в Выру такого тепла не наблюдалось, сообщили синоптики. Читайте далее...

Судьба пса по кличке Юра, найденного на месте трагедии на полуострове Пакри, пока неясна

В ночь на пятницу двигавшийся со стороны Палдиски автомобиль BMW съехал на полуострове Пакри с обрыва в море. В субботу утром на месте происшествия было найдено тело водителя. Помимо него, в машине находилась собака, которой удалось спастись - сейчас она находится в приюте и ее дальнейшая судьба неясна. Читайте далее...

Чудеса эстонской криминалистики: все, как в кино

Эстонский институт судебной экспертизы на прошлой неделе отметил свой 80-летний юбилей. Эстонцам его методы работы, очевидно, лучше всего знакомы по телесериалам, в которых эксперты раскрывают загадочные убийства порой совершенно фантастическим образом. Читайте далее...

США обрушили российский рынок

Санкции США негативно ударили по российскому рынку акций. Индекс Московской биржи на торгах 9 апреля к 13:10 мск падал на 9,386 процента, или на 214,12 пункта — до 2067,11 пункта. Читайте далее...

Возил в багажнике, а затем жестоко избил: суд вынес приговор 35-летнему преступнику

Ляэнеская окружная прокуратура обвиняла 35-летнего Лаури в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия, самовольном использовании чужого имущества в группе, незаконном лишении свободы и краже со взломом. Читайте далее...

Вандалы разбили сердце жителей района Кесклинн

На выходных в таллиннском Полицейском парке была разбита световая инсталляция в форме сердца, которая по желанию жителей района Кесклинн должна была остаться в парке до конца месяца. Читайте далее...

Кристи Малмберг: слишком много зарплаты