Ситуацию с домами призрения взяли под усиленный контроль

«Крайне важно, чтобы работа домов призрения, предлагающих услуги, была на хорошем уровне, учитывая рост числа пожилых людей, увеличение потребности в уходе, а также повышенную уязвимость пожилых людей, находящихся на обслуживании в различных учреждениях, - сказал вице-канцлер министерства по социальным вопросам Райт Куузе. – Нам потребовался год, чтобы в сотрудничестве с тремя, проводящими надзор департаментами проанализировать ситуацию в домах призрения: каковы главные проблемные места и возможные их решения, а также как можно консультировать дома призрения. В домах призрения работают посвящающие себя работе, готовые помочь люди, и их нужно признавать».

С 2018 года организацию надзора за социальными услугами у самоуправлений принял на себя Департамент социального страхования, и по заданию Министерства социальных дел, в сотрудничестве с Департаментом здоровья и Департаментом лекарств, была начала проверка ситуации в домах общего ухода. На данный момент проведены первые контрольные визиты, которые выявили многочисленные проблемы в исполнении требований.

В ходе общего надзора Департамент социального страхования проверил наличие и исполнения планов ухода, квалификацию работников, безопасность и бытовые условия людей. «Больше всего обеспокоенности вызвало составление и исполнение планов по уходу. Также мы увидели, что сотрудничество с самоуправлением местами слабое, отсутствуют оценки потребностей людей в помощи, что является задачей самоуправлений», - сказал генеральный директор Департамента социального страхования Эгон Веэрмяэ.

Департамент здоровья оценил доступность медицинской помощи и назначение лекарств врачами, а также исполнение требований по охране здоровья. «Поступающие в дома призрения клиенты чаще всего имеют недостаточную схему лечения, также заметны упущения в ее выполнении. Например, была выявлена ситуация, когда даваемые человеку объемы лекарств превышали дозы, назначенные врачом, или препараты давались вообще без назначения врача. Часто проблемой является малый или отсутствующий контакт с семейным врачом», - объяснила генеральный директор Департамента здоровья Мерике Юрило, которая также подчеркнула, что без соответствующей схемы лечения человеку нельзя давать ни одно рецептурное лекарство.

Департамент лекарств следит за тем, как дома призрения хранят препараты и осуществляют их учет. «Лекарства нужно хранить в закрывающемся помещении или шкафу, а наркотические и психотропные препараты нужно хранить отдельно от других. Конечно, нужно изымать просроченные медикаменты», - сказала заместитель генерального директора Департамента лекарств Катрин Кийск.

Надзирающие учреждения продолжат контрольные визиты, также у домов призрения есть возможность в текущем порядке обращаться в департаменты за советами. «Мы не хотим искать ошибки в каждом доме призрения и вводить санкции, а также перегружать правовое пространство дополнительными регуляциями, однако у нас есть цель вести профилактическую работу и через нее обеспечить пожилым людям достойную жизнь», - сказал вице-канцлер Райт Куузе.

Сегодня, 9 апреля, в Министерстве социальных дел прошел инфодень для домов общего ухода, в котором приняли участие руководители более 150 домов призрения. До инфодня представители Департамента социального страхования, Департамента здоровья и Департамента лекарств провели совместные контрольные визиты, в ходе которых были выявлены многочисленные проблемы с исполнением требований. С 2020 года для домов призрения начнет действовать требование получения лицензии на деятельность.

Полезные ссылки (на эстонском языке):

Советы близким пожилых людей.

Инструкцию качества оказания социальных услуг можно найти на сайте Департамента социального страхования.