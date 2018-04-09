понедельник, 9 апреля 2018 г.
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В рижском отеле найдено тело женщины: по подозрению в убийстве задержан иностранец

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Латвийская полиция. Иллюстративное фото.

ФОТО: ILMARS ZNOTINS/afp/Scanpix

Полиция задержала в Рижском аэропорту иностранца, который подозревается в убийстве женщины, совершенном в одной из столичных гостиниц. В отеле он остановился вместе с убитой, сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска, передает Rus.tvnet.

Информацию о преступлении полиция получила в воскресенье в 16.59.

Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила в номере гостиницы труп женщины со следами удушения.

Полиция выяснила, что преступление утром того же дня мог совершить иностранный гражданин 1971 года рождения, который остановился в гостинице вместе с погибшей. Была получена информация о том, что мужчина собирается покинуть Латвию на самолете, поэтому в аэропорт «Рига» были направлены полицейские и сотрудники батальона спецназа, которые задержали подозреваемого.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ст. 116 Уголовного закона Латвии, которая предусматривает пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 5 до 20 лет.

Хотя результаты экспертизы еще не получены, полиция считает, что погибшей является супруга задержанного 1976 года рождения.

Мужчина в настоящее время находится в изоляторе, а завтра суд примет решение о мере пресечения.

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