ФОТО: Digitark

После того как на экране моего Samsung S7 появились трещины, а экран замещающего его телефона iPhone SE показался слишком маленьким, я решил приобрести новый телефон. Цель состояла в том, чтобы потратить не более 200 € и получить за эти деньги как можно больше. В местных магазинах электроники всегда можно подыскать что-то интересное, но я решил рискнуть и заказать новый телефон прямо из Китая. С виду простой план оказался намного сложнее, чем я мог предполагать, пишет консультант Telia Март Объяртел в техноблоге Digitark.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прежде чем купить телефон в китайском интернет-магазине, обязательно нужно проделать основательную подготовительную работу. Несколько советов, на что именно нужно обратить внимание.

Сети

Hetkeseisuga peaks telefon toetama minimaalselt järgmisi sagedusi:

GSM: 900, 1800 МГц

3G, или UMTS: 900, 2100 МГц

4G, или LTE: 800, 1800, 2100, 2600 МГц

В противном случае могут возникнуть проблемы со связью или устройство вообще не поймает сеть.

Mobiili-ID

У телефонов менее известных китайских производителей может и не быть поддержки услуги Mobiil-ID. Выяснить, имеется ли она, очень сложно. Одним из технических параметров устройства должна быть поддержка STK, или SIM Toolkit. При этом нельзя быть полностью уверенным, что производитель правильно реализовал STK-решение программного оборудования. С этим время от времени бывают проблемы даже у известных производителей.

Маркировка / сертификаты CE

Убедитесь, что продукция имеет корректную маркировку CE. Товар, не имеющий правильной маркировки СЕ, будет задержан на границе. И если товар не имеет необходимых сертификатов и информации о проведенных тестах, таможня может вообще не разрешить его ввоз в Европейский союз (а тогда вы останетесь и без устройства, и без денег).

КАЧЕСТВО

Если технические параметры телефона (предположительно) подходят, нужно выяснить его фактическое качество, внешний вид и «начинку». В этом помогут ключевые фразы в поисковике Google: «название телефона + review», однако не забывайте критически относиться к достоверности оценок. Многие обзоры написаны самим производителем, таким доверять им не стоит.