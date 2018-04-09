Лауристин: я бы с Осиновским в разведку пошла

«Все эти слова, что „Осиновский отжигает“ и что речь идет о „политиканстве". Это ярлыки, которые можно использовать в любой момент. Или, например, „с Осиновским в разведку бы не пошел“. (...) Я точно пошла бы с ним в разведку, потому что он не будет кричать „ура“ не там, где это надо, как это могут делать некоторые другие политики», - сказала Лауристин в интервью Vikerraadio, передает Rus.ERR.