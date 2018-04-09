понедельник, 9 апреля 2018 г.
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Лауристин: я бы с Осиновским в разведку пошла

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Евгений Осиновский.

ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Член правления Социал-демократической партии Марью Лауристин называет передовые вышедших сегодня газет, критически отзывающихся об отставке лидера партии Евгения Осиновского, навешиванием ярлыков.

«Все эти слова, что „Осиновский отжигает“ и что речь идет о „политиканстве". Это ярлыки, которые можно использовать в любой момент. Или, например, „с Осиновским в разведку бы не пошел“. (...) Я точно пошла бы с ним в разведку, потому что он не будет кричать „ура“ не там, где это надо, как это могут делать некоторые другие политики», - сказала Лауристин в интервью Vikerraadio, передает Rus.ERR.

По словам Лауристин, причина ухода Осиновского из правительства в том, что он стал единственным ответственным за то, что не нравится в деятельности нынешнего правительства.

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