Начался судебный процесс по делу о нападении в Турку: подозреваемый впервые предстал перед общественностью

Прокуроратура обвиняет марокканца Абдеррахмана Буанана в двух убийствах с террористическими намерениями и восьми покушениях на убийство с террористическими намерениями, передает Yle.

По словам самого обвиняемого, он планировал убить одного или двух человек. Буанан признался, что прибыл на площадь с целью совершения теракта. Защита обвиняемого, однако, заявила, что его деяния не подпадают под определение УК о террористических намерениях.

Буанан убил ножом двух человек и ранил восьмерых в центре Турку в августе прошлого года.