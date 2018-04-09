понедельник, 9 апреля 2018 г.
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  • Начался судебный процесс по делу о нападении в Турку: подозреваемый впервые предстал перед общественностью

Начался судебный процесс по делу о нападении в Турку: подозреваемый впервые предстал перед общественностью

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Абдеррахман Буанан.

ФОТО: Kalle Parkkinen/Newspix24/SIPA/SCANPIX

В суде города Турку идет рассматривается дело о нападении с применением холодного оружия и массовом убийстве, которые произошли прошлым летом.

Прокуроратура обвиняет марокканца Абдеррахмана Буанана в двух убийствах с террористическими намерениями и восьми покушениях на убийство с террористическими намерениями, передает Yle.

По словам самого обвиняемого, он планировал убить одного или двух человек. Буанан признался, что прибыл на площадь с целью совершения теракта. Защита обвиняемого, однако, заявила, что его деяния не подпадают под определение УК о террористических намерениях.

Буанан убил ножом двух человек и ранил восьмерых в центре Турку в августе прошлого года.

Суд постановил, что подозреваемый будет находится на заседании в наручниках.

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