Начался судебный процесс по делу о нападении в Турку: подозреваемый впервые предстал перед общественностью
9 апреля 2018 г., 16:36
В суде города Турку идет рассматривается дело о нападении с применением холодного оружия и массовом убийстве, которые произошли прошлым летом.
Прокуроратура обвиняет марокканца Абдеррахмана Буанана в двух убийствах с террористическими намерениями и восьми покушениях на убийство с террористическими намерениями, передает Yle.
По словам самого обвиняемого, он планировал убить одного или двух человек. Буанан признался, что прибыл на площадь с целью совершения теракта. Защита обвиняемого, однако, заявила, что его деяния не подпадают под определение УК о террористических намерениях.
Буанан убил ножом двух человек и ранил восьмерых в центре Турку в августе прошлого года.
Суд постановил, что подозреваемый будет находится на заседании в наручниках.