Галерея: в школу приехали спасатели, около сотни детей эвакуировано

По словам директора школы Эльмо Йоа, в подвальном помещении загорелся выключатель. "Проводка стала горячей, и из нее повалил дым", — объяснил он.

Йоа сказал, что детей эвакуировали из здания в связи с пожарной тревогой. "У большинства учеников уроки уже закончились, однако у некоторых шел седьмой урок, и из-за происшедшего они отправились домой раньше", — сказал Йоа, по словам которого, из здания пришлось выйти почти сотне учеников.

Руководитель школы отметил, что возгорание было не таким уж серьезным. "К приезду спасателей загоревшаяся проводка погасла сама", — отметил он.

Йоа отметил, что пожарные учения в школе проводятся дважды в год.