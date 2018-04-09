понедельник, 9 апреля 2018 г.
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  • Галерея: в школу приехали спасатели, около сотни детей эвакуировано

Галерея: в школу приехали спасатели, около сотни детей эвакуировано

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Сегодня в 14.27 в Центр тревоги сообщили о пожаре в основной школе Ряяма в Пярну. Детей эвакуировали из школы, при пожаре никто не пострадал, передает Pärnu Postimees.

По словам директора школы Эльмо Йоа, в подвальном помещении загорелся выключатель. "Проводка стала горячей, и из нее повалил дым", — объяснил он.

Йоа сказал, что детей эвакуировали из здания в связи с пожарной тревогой. "У большинства учеников уроки уже закончились, однако у некоторых шел седьмой урок, и из-за происшедшего они отправились домой раньше", — сказал Йоа, по словам которого, из здания пришлось выйти почти сотне учеников.

Руководитель школы отметил, что возгорание было не таким уж серьезным. "К приезду спасателей загоревшаяся проводка погасла сама", — отметил он.

Йоа отметил, что пожарные учения в школе проводятся дважды в год.

На сообщение о пожаре отреагировали шесть спасательных команд. Спасатели приехали из Пярну, Хяэдемеэсте, Пярну-Йаагупи и Вяндра.

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