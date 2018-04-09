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  • В Альпах развернулась спасательная операция: пьяный турист из Эстонии ночью полез в гору

В Альпах развернулась спасательная операция: пьяный турист из Эстонии ночью полез в гору

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Вертолет спасателей.

ФОТО: AFP / Scanpix

На выходных пьяный турист из Эстонии заблудился в Альпах и вместо того, чтобы направиться в отель, полез в гору. Для его поисков была проведена спасательная операция.

В субботу вечером пьяный Павел, которому около 30 лет, заблудился на горном курорте Червинья в Италии и вместо отеля оказался на склоне горы, пишет La Stampa.

Несмотря на то, что гора была крутой, мужчина не останавливался. Он не обратил внимания на то, что склон становился все круче и круче. Между двумя и тремя часами ночи на высоте 2400 метров он добрел до бара, проник в него и уснул. Чтобы добраться до бара, Павлу пришлось изрядно постараться - заведение находилось на высоте 400 метров от его отеля.

Сотрудники заведения обнаружили его в воскресенье утром спящим за барной стойкой. Чтобы побороть похмелье, турист из Эстонии выпил две бутылки воды.

В то время, пока Павел мирно спал в баре, была развернута поисково-спасательная операция, так как горные спасатели получили сообщение об исчезновении человека. Его искали с помощью вертолета и дрона, также работали две поисковые группы с собаками.

Павел объяснил полицейским, что заблудился, но был убежден, что все-таки двигается в сторону отеля.

В Альпах сейчас сезон лавин и не всем туристам везет так, как Павлу. Неделю назад в швейцарских Альпах под лавину попали пять туристов.

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