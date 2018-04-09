понедельник, 9 апреля 2018 г.
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С улиц Таллинн убрано 500 тонн мусора

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Таллинн. Иллюстративное фото.

ФОТО: Steven Heap/PantherMedia / Steven Heap

Первые пятьсот тонн мусора убраны с улиц Таллинна в ходе начавшейся весенней уборки, сообщил мэр города Таави Аас.  Он подчеркнул, что по понятным причинам основной упор пока делается на магистрали.

"Наконец-то, — сказал Аас, — погода позволяет нам взяться за наведение порядка в городе после зимы. И работы ведутся теперь всерьез, без выходных, по всему городу.  Началось и мытье улиц. Первые цифры таковы: 539 тонн сора сметено с улиц, 367 кубометров воды использовано для мытья".

С сегодняшнего дня асфальтовые заводы начали выпуск летней смеси, и пять бригад приступили к восстановлению асфальтового покрытия на Петербургском шоссе, улицах Смуула, Бетоони, бульварах Вабадузе и Сыпрузе.

В регистре на сегодняшний день на дорогах и улицах зарегистрировано 2 998 неисправностей, которые надо устранить.  Запоздалая весна заставляет торопиться. Но коммунальщики города просят владельцев недвижимости не забывать о том, что и они могут внести свою лепту в благоустройство столицы, наведя порядок и на своем участке, и на прилегающих к нему тротуарах, чтобы с их участков на чистые улицы не летели тучи пыли.

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