С улиц Таллинн убрано 500 тонн мусора

"Наконец-то, — сказал Аас, — погода позволяет нам взяться за наведение порядка в городе после зимы. И работы ведутся теперь всерьез, без выходных, по всему городу. Началось и мытье улиц. Первые цифры таковы: 539 тонн сора сметено с улиц, 367 кубометров воды использовано для мытья".

В регистре на сегодняшний день на дорогах и улицах зарегистрировано 2 998 неисправностей, которые надо устранить. Запоздалая весна заставляет торопиться. Но коммунальщики города просят владельцев недвижимости не забывать о том, что и они могут внести свою лепту в благоустройство столицы, наведя порядок и на своем участке, и на прилегающих к нему тротуарах, чтобы с их участков на чистые улицы не летели тучи пыли.