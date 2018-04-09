В Лохусуу спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину

Cегодня в 14.05 в Центр тревоги сообщили, что в поселке Лохусуу, в волости Муствеэ Йыгеваского уезда, человек провалился под лед вблизи моста на реке Авийыэ, передает Pärnu Postimees.
Спасатели из Муствеэской команды с помощью шеста вытащили 43-летнего мужчину на берег. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.
По словам главы спасательной команды Александра Матросова, переходить реку по льду было крайне необдуманным поступком. Попавший в беду человек направлялся в магазин и, очевидно, решил сократить путь.
«На реке сплошная каша, которую даже нельзя назвать льдом», — сказал Матросов.
Александр добавил, что с помощью спасательного шеста можно оказать помощь человеку, находящемуся на расстоянии до 13 метров от берега. Мужчина провалился под лед примерно в 12 метрах от берега.