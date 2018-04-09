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  • В Лохусуу спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину

В Лохусуу спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину

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Фото с места происшествия.

ФОТО: Lõuna päästekeskus

Cегодня в 14.05 в Центр тревоги сообщили, что в поселке Лохусуу, в волости Муствеэ Йыгеваского уезда, человек провалился под лед вблизи моста на реке Авийыэ, передает Pärnu Postimees.

Спасатели из Муствеэской команды с помощью шеста вытащили 43-летнего мужчину на берег. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

По словам главы спасательной команды Александра Матросова, переходить реку по льду было крайне необдуманным поступком. Попавший в беду человек направлялся в магазин и, очевидно, решил сократить путь.

«На реке сплошная каша, которую даже нельзя назвать льдом», — сказал Матросов.

Александр добавил, что с помощью спасательного шеста можно оказать помощь человеку, находящемуся на расстоянии до 13 метров от берега. Мужчина провалился под лед примерно в 12 метрах от берега.

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