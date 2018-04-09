В Лохусуу спасатели вытащили провалившегося под лед мужчину

Спасатели из Муствеэской команды с помощью шеста вытащили 43-летнего мужчину на берег. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

По словам главы спасательной команды Александра Матросова, переходить реку по льду было крайне необдуманным поступком. Попавший в беду человек направлялся в магазин и, очевидно, решил сократить путь.

«На реке сплошная каша, которую даже нельзя назвать льдом», — сказал Матросов.