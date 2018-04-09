Галерея: пьяный подросток угнал автомобиль и врезался в полицейскую машину

Украденную машину заметили на автозаправке в Выру, откуда водитель уехал. Полиция дала водителю знак остановиться, который он проигнорировал и обратился в бегство. В ходе длившегося несколько минут преследования Audi доехала до поворота в сторону деревни Сянна, по дороге Выру-Валга.