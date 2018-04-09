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  • Галерея: пьяный подросток угнал автомобиль и врезался в полицейскую машину

Галерея: пьяный подросток угнал автомобиль и врезался в полицейскую машину

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Сегодня ночью выруская полиция сообщила патрулю, что по городу может разъезжать угнанный темно-красный автомобиль Audi 100, передает Tartu Postimees.

Украденную машину заметили на автозаправке в Выру, откуда водитель уехал. Полиция дала водителю знак остановиться, который он проигнорировал и обратился в бегство. В ходе длившегося несколько минут преследования Audi доехала до поворота в сторону деревни Сянна, по дороге Выру-Валга.

Там полицейский автобус заблокировал дорогу, однако пьяный водитель не смог достаточно быстро отреагировать и врезался в переднюю часть автобуса. Машины сильно повреждены, никто из людей не пострадал. За рулем находился 17-летний молодой человек без прав, ранее имевший дело с полицией.

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