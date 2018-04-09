Белый дом предупредил граждан о проблемах с безопасностью на ЧМ-2018

«У нас не будет возможности защитить наших граждан. Мы пытались бороться с терроризмом вместе с Россией. Любой крупный спортивный турнир, не важно в какой стране, теперь является мишенью. Сейчас у нас меньше возможностей работать с русскими, потому что они избавились от коллег, занимавшихся этим со стороны США и Великобритании. Если у граждан возникнут проблемы, у нас просто не будет необходимых средств, чтобы их защитить», — цитирует представителя Белого дома Daily Express.