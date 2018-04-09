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Белый дом предупредил граждан о проблемах с безопасностью на ЧМ-2018

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ФОТО: Stanislav Krasilnikov/Stanislav Krasilnikov/TASS

Представитель Белого дома, официальной резиденции президента США, поделился мнением о безопасности во время проведения чемпионата мира – 2018, матчи которого состоятся в России летом, передает championat.com

«У нас не будет возможности защитить наших граждан. Мы пытались бороться с терроризмом вместе с Россией. Любой крупный спортивный турнир, не важно в какой стране, теперь является мишенью. Сейчас у нас меньше возможностей работать с русскими, потому что они избавились от коллег, занимавшихся этим со стороны США и Великобритании. Если у граждан возникнут проблемы, у нас просто не будет необходимых средств, чтобы их защитить», — цитирует представителя Белого дома Daily Express.

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