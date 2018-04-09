Департамент водных путей добивается от государства 2,2 млн евро

В этом году департамент потратил на ледокольные работы 8,6 млн евро. В госбюджете на зимнюю навигацию и ледокольные услуги в 2018 году выделено 6,4 млн евро, сообщил департамент. Из этой суммы 4,7 млн евро составляет плата за готовность ледокола Botnica.

Поскольку выделенных ранее 6,4 млн евро не хватит на покрытие затрат на ледокольные работы в этом году, департамент ходатайствует о выделении из правительственного резерва дополнительной суммы в 2,2 млн евро.

В Пярнуском заливе сохраняются отдельные тонущие ледовые поля, в Финском заливе в районе порта Силламяэ лед уже сошел и, поскольку на выходных судам больше не требовалась помощь ледокола, по оценке департамента, ледокольный сезон за этот год заканчивается.

Ледокол Botnica все еще находится в порту Силламяэ в состоянии готовности для оказания помощи судам, если она может внезапно потребоваться или ветер повернет и принесет к Силламяэ лед с залива, хотя это и маловероятно. Поэтому Botnica планирует вечером 10 апреля покинуть Силламяэ и утром 11 апреля ошвартоваться в порту Пальяссааре.

В Пярнуском заливе судам также больше не требуется помощь ледокола. Многофункциональное судно департамента водных путей EVA-316 с начала ледокольного сезона обслужило суда 121 раз. Пока EVA-316 находилось на ремонте в ожидании отсутствующей запчасти, буксиры Alfons Hakans обслужили суда 103 раза. Всего ледокольные услуги были оказаны 224 раза. Этой зимой для ледокольных работ на Пярнуском заливе использовали 303 000 литров топлива. Буксиры Alfons Hakans использовали 111 300 литров топлива, а EVA-316 использовало 191 700 литров.

В районе портов Силламяэ и Кунда в Финском заливе с 22 февраля работал принадлежащий TS Shipping (дочерней компании Tallinna Sadam) и зафрахтованный государством ледокол Botnica, который на сегодняшний день оказал ледокольные услуги 84 раза и потратил около 552 000 литров топлива. Ледокол Tarmo в марте выполнял ледокольные работы три дня, за это время он помог судам четыре раза и потратил 47 000 литров топлива. Всего на ледокольные работы на Финском заливе на данный момент потратили около 599 000 литров топлива.

Таким образом, за весь зимний навигационный сезон на ледокольные услуги потратили 902 000 литров топлива. Следующие ледокольные услуги ожидаются следующей зимой.

Государство по итогам тендера может использовать Botnica для оказания ледокольных услуг на Финском заливе в течение четырех месяцев зимнего навигационного сезона в период 2012-2022. Судно принадлежит TS Shipping, дочерней компании AS Tallinna Sadam, государство за одно только состояние готовности судна платит 4,7 млн евро в год.

Речь идет о стратегической покупке, судно в свое время решили купить именно для Tallinna Sadam с тем расчетом, что стоимость покупки в течение 10 лет будет оплачена из госбюджета. В 2012 году компания AS Tallinna Sadam заключила с финской судоходной компанией Arctia договор о покупке построенного в 1998 году ледокола Botnica, стоимость покупки составила около 50 млн евро.

Фрахтование Botnica стоит 4,7 млн евро даже в том случае, если судно просто стоит у причала. Поскольку Botnica расходует около 15 000-30 000 литров топлива в день, за время ледокольных работ за пользование Botnica для оказания ледокольных услуг из госбюджета выплачивают около 54 500 - 69 500 евро в день. Если умножить это на четыре месяца при условии, что судно работает все это время, затраты могут в общей сложности составлять более 8 млн евро.