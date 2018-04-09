Галерея: Керсти Кальюлайд встретилась с Эммануэлем Макроном

«Франция и Эстония - хорошие партнеры в ЕС и сильные союзники в НАТО. Сейчас мы вместе защищаем демократические ценности и свободы», - сказала президент Эстонии после состоявшейся в Елисейском дворце встречи.

На встрече президент Кальюлайд поблагодарила президента Франции за поддержку, оказанную Эстонии, передала пресс-служба президента. «Эстония и Франция солидарны и разделяют общие взгляды и приверженность формированию будущего ЕС», - сказала президент Эстонии после встречи.

Президенты также обсудили сотрудничество в сфере безопасности. «Франция в прошлом году присутствовала в качестве союзника в составе боевой группы НАТО в Тапа, в следующем году мы вновь их примем», - добавила президент Кальюлайд.

Президенты также обсудили будущее Европы, следующие бюджетные рамки и темы европейской обороны, сообщила пресс-служба президента.

Во второй половине дня президент Эстонии со своими коллегами из Франции, Латвии и Литвы приняла участие в открытии выставки «Дикие души. Символизм в искусстве Балтийских стран» в музее Орсе.

«Франция и Париж оказали на Эстонию глубокое и человечное влияние, это след в нашей национальной культурной памяти, который помог пережить тяжелые годы оккупации», - сказала Кальюлайд перед открытием выставки.