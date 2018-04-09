Спасательный департамент разыскивает женщину, которая спасла жизни ребенка и бабушки

Спасательный департамент разыскивает женщину, которая сегодня днем в Луунья спасла жизни провалившегося под лед ребенка и бросившейся к нему на помощь бабушки, передает Postimees.
"Если вы знаете, кто эта храбрая женщина, свяжитесь с Лыунаским спасательным центром", - говорится в обращении Спасательного департамента.
Сегодня в 12.10 сообщили, что в Тартумаа в поселке Луунья 4-летний ребенок провалился под лед. Бабушка бросилась в воду следом за ребенком и удерживала его на поверхности, однако вытащить не могла.
Ребенок и бабушка спаслись благодаря проходившей мимо женщине, которая помогла им выбраться на берег. Прибывшая на место происшествия скорая помощь доставила обоих в больницу.
Спасательный департамент предупреждает, что выходить на лед запрещено.