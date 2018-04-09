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  • Суд оправдал Коваленко, но признал неверными ее высказывания в магистерской работе

Суд оправдал Коваленко, но признал неверными ее высказывания в магистерской работе

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ФОТО: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Хотя Харьюский уездный суд оправдал Коваленко по иску BLRT, однако указал на то, что ее высказывания об отчетности BLRT и инвестициях неверны, передает Majandus.

BLRT Grupp проиграл иск к Анастасии Коваленко согласно вынесенному сегодня решению суда. Также суд решил, что BLRT должен оплатить судебные издержки Анастасии Коваленко.

BLRT Grupp сообщил в пресс-релизе, что cуд признал неверными и наносящими вред интересам концерна высказывания Коваленко об отчетности и инвестициях BLRT. У концерна есть право требовать опровержения высказываний, сделанных Коваленко во время избирательной кампании осенью 2017 года в газете Äripäev и в Тартуском университете.

Ранее, в 2013-2017 году некоторые акционеры BLRT Grupp, в том числе, отец Анастасии Коваленко Валерий, уже пытались оспорить в судебном порядке отчет предприятия за 2012 год. Суд не принял иск акционеров, поскольку отчет предприятия за 2012 год был составлен в соответствии с требованиями закона.

В пресс-релизе подчеркивается, что концерн по-прежнему ждет от Коваленко опровержения ложной информации в ближайшее время.

"Я уже раньше говорила, что эти утверждения можно понимать по-разному и о том как их понимать, можно спорить бесконечно", - сказала Коваленко в понедельник вечером Postimees.

"Маленькие акционеры годами ждут своих дивидендов, которые BLRT Grupp до сих пор не выплатил и использует прибыль для того, чтобы оспаривать в суде магистерскую работу", - отметила Коваленко.

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