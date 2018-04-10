Фото: мы нашли среди других снимков этой красивой квартиры в Пярну одну странную фотографию
10 апреля 2018 г., 10:35
В снимках этой почти 80-метровой квартире в доме постройки 1980 года, честно говоря, нет ничего загадочного, пока не дойдешь до одной фотографии.
Квартира просторная, отремонтированная и вполне себе привлекательная. Смотрите сами.
Но на одной из фотографий мы видим загадочную фигуру. При ближайшем рассмотрении это - гигантская мышь с человеческим лицом.
Что бы это значило?
В наличии этой спрятанной среди других фотографии можно убедиться, перейдя по ССЫЛКЕ.