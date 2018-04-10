вторник, 10 апреля 2018 г.
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  • Фото: мы нашли среди других снимков этой красивой квартиры в Пярну одну странную фотографию

Фото: мы нашли среди других снимков этой красивой квартиры в Пярну одну странную фотографию

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ФОТО: KV.EE

В снимках этой почти 80-метровой квартире в доме постройки 1980 года, честно говоря, нет ничего загадочного, пока не дойдешь до одной фотографии. 

Квартира просторная, отремонтированная и вполне себе привлекательная. Смотрите сами. 

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Но на одной из фотографий мы видим загадочную фигуру. При ближайшем рассмотрении это - гигантская мышь с человеческим лицом.

ФОТО: KV.EE

Что бы это значило? 

В наличии этой спрятанной среди других фотографии можно убедиться, перейдя по ССЫЛКЕ.

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