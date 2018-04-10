Любителям уединенной жизни предлагается снять весьма оригинальное жилье в Тарту

Положа руку на сердце, это - никакая не квартира, а самый настоящий мини-дом. Площадь строения - 31 квадратный метр: на первом этаже кухня-гостиная и санузел. На втором - спальня с встроенным платяным шкафом и балкончиком.

ФОТО: KV.EE

Домик построен в этом году и кажется, что в нем еще не жили. В кухне новая мебель и техника, в санузле - пол с подогревом, шкаф с зеркалом и стиральная машина.

ФОТО: KV.EE

ФОТО: KV.EE

Перед домом есть 15-метровая терраса, а также свой сад. Все эти сокровища достанутся нанимателю за 350 евро в месяц.

Почему это жилье сдается как квартира, объявление умалчивает. Но в любом случае, этот домик идеально подходит для квартиросъемшика, любящего уединение и тишину.

ФОТО: KV.EE