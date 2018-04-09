Осиновский: внутренний климат в правительстве очень хороший

По оценке уходящего с поста министра здоровья и труда председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского, внутренний климат в правительстве очень хороший, передает Postimees.
"Состояние правительства на сегодняшний день в действительности очень хорошее, уровень доверия очень высок", - сказал Осиновский в понедельник в передаче Ringvaade. Он опроверг слова ведущего о том, что правительство в плохом состоянии.
"Нет, совсем не в плохом", - сказал он.
По его словам, стабильно хороший внутренний климат дает ему надежду, что правительство сможет хорошо функционировать по крайней мере до следующих выборов.
Осиновский сообщил в субботу на съезде партии, что хочет полностью сосредоточиться на деятельности партии, вследствие чего оставляет должность министра здоровья и труда после переговоров относительно бюджетной стратегии.