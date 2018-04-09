Осиновский: внутренний климат в правительстве очень хороший

"Состояние правительства на сегодняшний день в действительности очень хорошее, уровень доверия очень высок", - сказал Осиновский в понедельник в передаче Ringvaade. Он опроверг слова ведущего о том, что правительство в плохом состоянии.

"Нет, совсем не в плохом", - сказал он.

По его словам, стабильно хороший внутренний климат дает ему надежду, что правительство сможет хорошо функционировать по крайней мере до следующих выборов.