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Осиновский: внутренний климат в правительстве очень хороший

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Евгений Осиновский.

ФОТО: Konstantin Sednev

По оценке уходящего с поста министра здоровья и труда председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского, внутренний климат в правительстве очень хороший, передает Postimees.

"Состояние правительства на сегодняшний день в действительности очень хорошее, уровень доверия очень высок", - сказал Осиновский в понедельник в передаче Ringvaade. Он опроверг слова ведущего о том, что правительство в плохом состоянии.

"Нет, совсем не в плохом", - сказал он.

По его словам, стабильно хороший внутренний климат дает ему надежду, что правительство сможет хорошо функционировать по крайней мере до следующих выборов.

Осиновский сообщил в субботу на съезде партии, что хочет полностью сосредоточиться на деятельности партии, вследствие чего оставляет должность министра здоровья и труда после переговоров относительно бюджетной стратегии.

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