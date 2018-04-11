Студия Postimees: вынудит ли пенсионная реформа обманывать закон? 11.00
11 апреля 2018 г., 7:15
Вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров раскритиковол недавно одобренные правительством поправки к закону о пенсионной системе Эстонии, выразив недоумение тем, что в будущем размер пенсии будет привязан к трудовому стажу, перестав зависеть от официальной зарплаты сотрудника.
Сегодня в 11.00 Дмитрий Егоров ответит на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире.
По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть в повторе на нашем портале.