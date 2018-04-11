Студия Postimees: вынудит ли пенсионная реформа обманывать закон?

Вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров раскритиковол недавно одобренные правительством поправки к закону о пенсионной системе Эстонии, выразив недоумение тем, что в будущем размер пенсии будет привязан к трудовому стажу, перестав зависеть от официальной зарплаты сотрудника.