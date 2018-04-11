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Студия Postimees: вынудит ли пенсионная реформа обманывать закон? 11.00

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Вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров раскритиковол недавно одобренные правительством поправки к закону о пенсионной системе Эстонии, выразив недоумение тем, что в будущем размер пенсии будет привязан к трудовому стажу, перестав зависеть от официальной зарплаты сотрудника.

Сегодня в 11.00 Дмитрий Егоров ответит на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире. 

  • Чем обернется реформа, при которой размер пенсии с каждым годом будет всё меньше зависеть от зарплаты? 
  • Насколько велика вероятность того, что пенсионная реформа подстегнёт выплаты заплат в конвертах?
  • Средний класс, ощутимо пострадавший от налоговой реформы, снова окажется под ударом?
  • За счёт кого и чего должно происходить уменьшение социального неравенства и бедности? 

По окончании прямого эфира интервью можно будет увидеть в повторе на нашем портале. 

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