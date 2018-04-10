ФБР провело обыски в офисе адвоката Трампа

В конце марта актриса фильмов для взрослых, более известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, в интервью CBS рассказала о том, что она подверглась угрозам со стороны неизвестного, когда попыталась рассказать о своем романе с Трампом в 2011 году, пишет Newsru.com.

По словам порноактрисы, она вступала в интимную связь с Трампом лишь однажды - в 2006 году. На тот момент ей было 27 лет, а Трампу уже 60. Особого желания заниматься с ним сексом у Сторми Дэниэлс не было, но она рассчитывала на помощь бизнесмена - Клиффорд хотела попасть на телешоу, которое Трамп тогда вел.

Когда же стало ясно, что он не поможет, их связь прервалась. При этом Клиффорд заявляет, что не считает себя жертвой в связи с произошедшим. "Я думала об этом как о деловой сделке", - пояснила она.

В марте 2018 года Клиффорд подала в суд иск, в котором потребовала признать недействительным договор, заключенный между ней и адвокатом Майклом Коэном. Этот документ обязывал женщину не разглашать информацию о ее отношениях с миллиардером, занявшим в январе 2017 года пост президента США. За это актрисе было выплачено 130 тысяч долларов. Однако она считает соглашение недействительным, так как под ним нет подписи Трампа.

Трамп назвал обыски в офисе своего адвоката "нападением на США"

Как отмечает телеканал CNN , президент США был крайне раздражен, когда журналисты начали задавать ему вопросы об обысках в офисе и гостиничного номере его адвоката. Представителям СМИ удалось получить комментарий главы государства в ходе его совещания с членами администрации Белого дома, посвященного ситуации в Сирии.

"Я только что услышал о том, что они (агенты ФБР - Прим. NEWSru.com) ворвались в офис одного из моих персональных адвокатов. Это позорная ситуация. Это абсолютная охота на ведьм. Это нападение на нашу страну. Это атака на все те ценности, которые мы отстаиваем", - заявил Трамп.