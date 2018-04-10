Глава "Нафтогаза" назвал "Северный поток-2" троянским конем для ЕС

"Мы, "Нафтогаз", упорно работаем над тем, чтобы объяснить нашим европейским партнерам, почему этот проект противоречит интересам Европы и является так называемым троянским конем, за которого - если он будет построен - европейцам со временем придется серьезно расплачиваться", - подчеркнул Коболев. Ценой за запуск "Северного потока-2" будет "раскол в Евросоюзе", полагает он.

По мнению главы "Нафтогаза", для достижения этой цели Москва применит тактику "разделяй и властвуй", пишет DW.com. "Господин Путин позвонит в Польшу и скажет: "Хотите получать дешевый газ, как получает Германия? Если вы хотите получить такое же конкурентное преимущество, давайте заодно обсудим и другие вопросы". Потом он позвонит в Словакию, в Венгрию и другие страны Центральной и Восточной Европы. Так он и добьется раскола", - объяснил Андрей Коболев.

Коболев: Без транзита РФ может напасть на Украину

Глава "Нафтогаза" также озвучил "гипотезу" о том, почему Россия с помощью "Северного потока-2" и "Турецкого потока" хочет свести к минимуму транзит газа через Украину. "Мы думаем, что переводя транзит из Украины куда-то еще, Путин в сущности расчищает путь к полномасштабной военной операции, которая в конечном итоге приведет к тому, что российские танки окажутся на восточных границах таких стран, как Польша, Венгрия, Словакия и Румыния", - заявил он. По мнению Коболева, вероятность такого развития событий "превышает 50 процентов в случае прекращения транзита".