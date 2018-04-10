СМИ: США рассматривают вариант международного военного ответа на химатаку в Сирии

Собеседники агентства не раскрыли конкретных планов, но сообщили, что целями могут стать объекты, связанные с прошлыми сообщениями об атаках с применением сирийского химического оружия. Белый дом, Пентагон и Госдепартамент отказались комментировать варианты возможных военных действий, пишет Newsru.com.

Reuters называет среди предполагаемых целей аэродром Хмеймим в сирийском провинции Латакия, где базируются российские военные и воздушная техника ВКС РФ. Как напоминает агентство, Белый дом в официальном заявлении 4 марта определил Хмеймим как отправную точку для бомбардировок российскими военными самолетами пригорода Дамаска Восточной Гуты.

Эксперты называют в качестве потенциальных партнеров США по военным действиям в Сирии Францию, Великобританию и союзников из стран Ближнего Востока. Президент Франции Эмманюэль Макрон в феврале предупредил, что его страна примет участие в действиях против сирийского правительства, если оно нарушит договоры, запрещающие применение химического оружия.

Соединенные Штаты считают ответственными за предполагаемую химатаку в Восточной Гуте правительственные силы Башара Асада. Великобритания и Франция солидарны с этой позицией. Россия называет сообщения о химатаке провокацией и "фейком", которые могут быть использованы в качестве предлога для применения военной силы.

В ночь на вторник в Совете Безопасности ООН завершилось экстренное заседание, посвященное предполагаемой химатаке в Сирии. Постред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон примет ответные действия. В свою очередь российский постпред при международной организации Василий Небензя сообщил, что Москва предупредила Вашингтон о "серьезных последствиях", если США решат нанести удар по правительственным силам в Сирии.