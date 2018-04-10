В Нарве для задержания пьяного водителя потребовалась помощь спецназа

Центр тревоги получил сигнал о пьяном водителе на автомобиле Volkswagen Passat около 8 часов вечера, передает rus.err.ee.

Водитель не реагировал на сигналы полиции, и стражи порядка были вынуждены заблокировать автомобиль нарушителя тремя патрульными машинами и микроавтобусом спецназа.