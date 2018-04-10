вторник, 10 апреля 2018 г.
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В Нарве для задержания пьяного водителя потребовалась помощь спецназа

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Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arved Breidaks/Lõuna-Eesti Postimees

Масштабную спецоперацию по задержанию нетрезвого водителя провели накануне поздно вечером в Нарве сотрудники силовых структур.

Центр тревоги получил сигнал о пьяном водителе на автомобиле Volkswagen Passat около 8 часов вечера, передает rus.err.ee.

Водитель не реагировал на сигналы полиции, и стражи порядка были вынуждены заблокировать автомобиль нарушителя тремя патрульными машинами и микроавтобусом спецназа. 

За рулем легковой машины находился нетрезвый 36-летний мужчина, в отношении которого, как сообщила пресс-служба Идаской префектуры, было возбуждено уголовное дело.

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