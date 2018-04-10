В Нарве для задержания пьяного водителя потребовалась помощь спецназа
10 апреля 2018 г., 7:49
Масштабную спецоперацию по задержанию нетрезвого водителя провели накануне поздно вечером в Нарве сотрудники силовых структур.
Центр тревоги получил сигнал о пьяном водителе на автомобиле Volkswagen Passat около 8 часов вечера, передает rus.err.ee.
Водитель не реагировал на сигналы полиции, и стражи порядка были вынуждены заблокировать автомобиль нарушителя тремя патрульными машинами и микроавтобусом спецназа.
За рулем легковой машины находился нетрезвый 36-летний мужчина, в отношении которого, как сообщила пресс-служба Идаской префектуры, было возбуждено уголовное дело.