вторник, 10 апреля 2018 г.
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Сборная Эстонии осталась без тренера

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ФОТО: SANDER ILVEST/

Перед стартующим в Каунасе Чемпионатом мира по хоккею главный тренер сборной Эстонии Спирос Анастасидис и Федерация хоккея Эстонии расторгли контракт по обоюдному согласию.

Анастасидис руководил молодежными сборными Эстонии на Чемпионатах мира и основной сборной Эстонии на прошедшем Crowns Baltic Challenge Cup.

"Спирос - канадец, наши же условия и уровень, как у маленькой хоккейной страны, не такие какие бы желал видеть Анастасидис. К тому же Спирос не мог проводить в Эстонии достаточно времени, чтобы привыкнуть к нашим условиям. Но это очень перспективный тренер, у которого большое будущее. Желаем Спиросу удачи в его дальнейшей тренерской карьере и благодарим за работу!", - сказал председатель правления ФХЭ Рауно Паррас.

На чемпионат мира сборную Эстонии повезет 40-летний финн Юсси Тупамяки, который с 2015 по 2017 годы уже руководил как молодежными, так и главной хоккейной командой Эстонии. В прошедшем сезоне Тупамяки работал главным тренером австрийского клуба "Брегензервальд".

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