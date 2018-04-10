Сборная Эстонии осталась без тренера

"Спирос - канадец, наши же условия и уровень, как у маленькой хоккейной страны, не такие какие бы желал видеть Анастасидис. К тому же Спирос не мог проводить в Эстонии достаточно времени, чтобы привыкнуть к нашим условиям. Но это очень перспективный тренер, у которого большое будущее. Желаем Спиросу удачи в его дальнейшей тренерской карьере и благодарим за работу!", - сказал председатель правления ФХЭ Рауно Паррас.