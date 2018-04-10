Сборная Эстонии осталась без тренера

Перед стартующим в Каунасе Чемпионатом мира по хоккею главный тренер сборной Эстонии Спирос Анастасидис и Федерация хоккея Эстонии расторгли контракт по обоюдному согласию.
Анастасидис руководил молодежными сборными Эстонии на Чемпионатах мира и основной сборной Эстонии на прошедшем Crowns Baltic Challenge Cup.
"Спирос - канадец, наши же условия и уровень, как у маленькой хоккейной страны, не такие какие бы желал видеть Анастасидис. К тому же Спирос не мог проводить в Эстонии достаточно времени, чтобы привыкнуть к нашим условиям. Но это очень перспективный тренер, у которого большое будущее. Желаем Спиросу удачи в его дальнейшей тренерской карьере и благодарим за работу!", - сказал председатель правления ФХЭ Рауно Паррас.
На чемпионат мира сборную Эстонии повезет 40-летний финн Юсси Тупамяки, который с 2015 по 2017 годы уже руководил как молодежными, так и главной хоккейной командой Эстонии. В прошедшем сезоне Тупамяки работал главным тренером австрийского клуба "Брегензервальд".