вторник, 10 апреля 2018 г.
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  • Сегодня суд рассмотрит иск с требованием закрыть в Пыхья-Таллинне пункт обмена шприцев

Сегодня суд рассмотрит иск с требованием закрыть в Пыхья-Таллинне пункт обмена шприцев

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ФОТО: Eero Vabamägi

Харьюский уездный суд во вторник, 10 апреля, приступит к рассмотрению иска с требованием закрыть пункт обмена шприцев в жилом доме на улице Ситси в Пыхья-Таллинне. 

С жалобой в суд жильцы дома, в стенах которого, несмотря на массовые протесты, еще прошлой осенью заработал пункт обмена шприцев, обратились около семи месяцев назад, в первичной правовой защите им было отказано, сообщает rus.err.ee.

И вот теперь суд приступит к рассмотрению жалобы по существу, подтвердили rus.err.ee в пресс-службе Харьюского уездного суда.

В роли ответчика выступает не государство, а частное предприятие, которое сдало свою недвижимость Институту развития здоровья, который планирует расширять подобную деятельность.

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