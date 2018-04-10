Комиссар ООН: Совбез парализован правом вето

"Стороны конфликта и те, кто их поддерживает, включая многочисленные группы экстремистов, широко распахнули дверь использованию этого ужасного оружия", - считает комиссар. "И так как те, кто применял его прежде, не понесли никакой ответственности, они продолжают испытывать наше глобальное отсутствие решимости", - продолжил он.

Совет безопасности ООН, который должен дать ответ на эти атаки, "парализован правом вето", мир реагирует лишь "пустыми словами и легкими осуждениями", - заявил аль-Хуссейн, призвав страны, обладающие право вето в Совбезе "проснуться", чтобы вернуть контроль за вооружениями и прекратить страдания людей, отмечает DW.com.

Двое суток на ответ

Между тем Дональд Трамп пообещал отреагировать на химическую атаку в сирийском городе в Думе в течение двух дней. "Мы примем некоторые важные решения в течение следующих 24 - 48 часов ", - сказал Трамп в понедельник, 9 апреля, в Белом доме.

Президент США пообещал оперативно прояснить ситуацию, хотя, по словам президента, район предполагаемой химической атаки окружен сирийскими правительственными войсками, и оттуда трудно получить информацию. "Россия ли это была, Сирия, Иран или они все вместе - мы выясним это, и мы узнаем ответ довольно скоро", - заявил Трамп. Он также отметил, что все виновные заплатят за свои действия. Отвечая на вопрос о возможной ответственности за происшедшее президента РФ Владимира Путина, Трамп заявил, что если это так, то меры будут "жесткими".