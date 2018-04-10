Отряд заметит потерю бойца

На ЧМ уже собрался лучший бомбардир сезона в НХЛ, нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, который скорее всего станет капитаном команды Канады. А вот у россиян проблемы - от участия в Чемпионате мира отказался один из ведущих российских форвардов, Александр Радулов.

Радулов провел свой лучший сезон за океаном, набрав в 82 матчах 72 (27+45) очка. Форвард "Далласа" находится в прекрасной форме, но причиной неприезда в сборную является давняя ссора Радулова с тренером сборной России, Олегом Знарком. И Радулов, и Знарок люди с горячим характером и перед Чемпионатом мира в 2015 годухоккеист и тренер сумели поссориться, да так, что Радулов с 2016 года ни разу не надевал свитер сборной страны. Радулов после сезона-2016 должен был залечить травму, но был включен в список кандидатов в сборную. Хоккеист не приехал в расположение национальной команды, а Олег Знарок обвинил Радулова в симуляции травмы и отсутствия патриотизма.

Еще одну потерю понесла атакующая линия россиян в понедельник, когда выяснилось, что нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко, получивший в последнем матче регулярного первенства НХЛ травму руки должен будет пропустить ЧМ.

Не приедет в сборную и Николай Кулемин, который восстанавливается после тяжелой травм, полученной им в начале сезона. У Кулемина закончился контракт с "Нью-Йорк Айлендерс", поэтому игрок рисковать и форсировать выздоровлением не станет.

Не станет рисковать здоровьем и Джон Таварес, чей контракт с "Островитянами" также подошел к концу. Таварес собирается выходить на рынок свободных агентов и травма, скажем, в матче против условной Южной Кореи, форварду, который претендует на контракт не менее 9 миллионов долларов в год, абсолютно не входит в планы канадца.

Зато сыграет на ЧМ форвард "Ванкувера" Бо Хорват, набравший в этом году 44 очка (22+22), а также форвард "Оттавы" Жан-Габриель Пажо. Двусторонний форвард в этом году отметился в протоколе 29 раз (14 голов и 15 ассистов). Тренировать "Кленовых" будет тренер "Каролины" Билл Питерс. Помогать ему будут два других главных тренера клубов НХЛ – Майк Йео («Сент-Луис») и Боб Бугнер («Флорида»).

53-летний Питерс уже возглавлял сборную Канады на ЧМ-2016 в России, который команда выиграла. Также он работал в тренерском штабе канадцев на победных ЧМ-2015 и Кубке мира-2016.