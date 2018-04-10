вторник, 10 апреля 2018 г.
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В США пытались расстрелять знаменитого боксера

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ФОТО: Joe Camporeale/USA Today Sports

В ночь на понедельник в Атланте подвергся нападению кортеж бывшего чемпиона Флойда Мэйвезера, передает ESPN.

Около трех часов ночи по машине из кортежа боксера была открыта стрельба. Самого Мэйвезера в этой машине не было. Ранен телохранитель Флойда Грегори Ла Роза. На данный момент Ла Роза уже покинул больницу, где ему оказали первую помощь.

«В настоящее время кажется, что стрелок целенаправленно стрелял по машине и это не была случайная стрельба», – заявил пресс-секретарь полиции Атланты Дональд Ханна.

Нападение произошло, когда Мэйвезер возвращался из ночного клуба в отель.

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