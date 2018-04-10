В США пытались расстрелять знаменитого боксера

Около трех часов ночи по машине из кортежа боксера была открыта стрельба. Самого Мэйвезера в этой машине не было. Ранен телохранитель Флойда Грегори Ла Роза. На данный момент Ла Роза уже покинул больницу, где ему оказали первую помощь.