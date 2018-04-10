При выборе нового министра у соцдемов есть два фаворита

Поисками нового министра должен заниматься председатель соцдемов, который представит кандидата правлению партии, которое определит свой выбор голосованием. Поскольку Осиновский будет искать заместителя на пост, который он сам занимал два с половиной года, он прекрасно знает, чья кандидатура лучше всего подойдет на данную должность.

В СМИ неоднократно всплывало имя 49-летней Марис Йессе. Данный выбор имеет несколько плюсов, но предполагается, что она вступит в партию и будет участвовать в выборах 2019 года.

Марис Йессе. ФОТО: Jaanus Lensment

Если Йессе займет пост министра и вступит в партию, это покажет, что соцдемы могут привлекать в свои ряды известных людей, которые хорошо зарекомендовали себя на посту руководителя. Также партии важно пойти на выборы с новыми лицами. Вступление Йессе в партию может стать большим плюсом.

Муж Йессе – известный социал-демократ Ханнес Румм, который в прошлом был членом Рийгикогу, а в настоящее время работает в МИД.

Postimees не удалось связаться с Йессе, а в интервью ERR она сообщила, что хочет воздержаться от спекуляций на данную тему. Это заставляет задуматься. Человек, который не хочет стать министром, обычно сразу об этом говорит. В то же время Йессе сказала, что никто из социал-демократов не общался с ней на данную тему.

У кандидатуры Йессе есть и минус. Например, она вместе с Осиновским активно выступала за запрет рекламы и введение ограничения на продажу алкоголя. Если партия хочет, чтобы в будущем ее не связывали с темой алкоголя, Йессе будет не самым лучшим выбором. Но в то же время это показало бы, что партия не боится заниматься этим скользким вопросом.

Вторым вероятным кандидатом на пост министра является Хельо Пикхоф. О ее возможном назначении на пост министра говорилось и раньше. Сама Пикхоф вчера заявила, что она не против стать министром, если Осиновский сделает ей такое предложение.

Хельо Пикхоф. ФОТО: Margus Ansu

Если говорить о результатах выборов, то самым успешным для Пикхоф стал 2011 год, когда она получила 3270 голосов.

Если Пикхоф покинет Рийгикогу, ее место могут занять бывший генсек партии Рандел Лянтс либо волостной старейшина Муствеэ Юрий Морозов, который ранее уже представлял партию в парламенте.