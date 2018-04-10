вторник, 10 апреля 2018 г.
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Король лыж может снова пойти под суд

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ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Норвежский лыжник, 13-кратный чемпион мира, Петтер Нортуг может второй раз в жизни оказаться на скамье подсудимых.

Если в первый раз Норттуг получил 60 дней тюрьмы за вождение в пьяном виде и дачу ложных показаний, то на этот раз Норттуг может предстать перед судом по обвинению в клевете, передает  championat.com

Поводом для возможного иска стали посты Норттуга в Инстаграме. Во время матча чемпионата Норвегии между «Русенборгом» и «Мольде» Нортуг выложил на своей странице в соцсети фотографию с призывом посадить в тюрьму обвиняемого в изнасиловании футболиста гостей. Имя игрока официально не названо в норвежских СМИ, и он не признан виновным в совершении преступления, по которому ему предъявлено обвинение. Вскоре Нортуг удалил фото, но позже написал: «Некто должен быть заключен в тюрьму».

Адвокат не названного игрока Ойвинд Панцер Иверсен рассказал, что ему известно о событиях, в «Инстаграме» и не исключил подачи иска против лыжника.

«Нортуг перешел все границы, это нарушение чести и достоинства моего клиента. Я ещё не обсуждал ситуацию с моим клиентом, но мы обязательно обговорим, будем ли подавать иск в суд против Нортуга о возмещении ущерба», — приводит слова Иверсена Nettavisen.

Тренерский штаб Нортуга в курсе случившегося. Протест Нортуга не единичен. Лыжник поддержал движение болельщиков, которые, зная о ситуации с изнасилованием, вывешивают на матчах «Мольде» баннеры «Нет значит нет».

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