СМИ сообщают о расследовании связей Трампа и олигарха Пинчука

Выступление Трампа состоялось в сентябре 2015 года, то есть уже после его официального объявления об участии в президентских выборах. Гонорар за него был получен при посредничестве адвоката Майкла Коэна, которого подозревают в банковском мошенничестве и финансовых махинациях, сообщает DW.com.

Выплата столь большой суммы со стороны Пинчука "вызывают любопытство, поскольку приходит во время предвыборной кампании, исходит от иностранного гражданина и выглядит как попытка купить влияние", приводит издание мнение бывшего эксперта службы налоговых сборов США Маркуса Оунса. Он назвал этот гонорар "необычно высоким за такую ​​короткую речь".