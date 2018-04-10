СМИ сообщают о расследовании связей Трампа и олигарха Пинчука

Спецпрокурор США по России Роберт Мюллер, который ведет дело о возможном вмешательстве Москвы в американские выборы в 2016 году, расследует странный гонорар, выплаченный Дональду Трампу в 2015 году украинским олигархом Виктором Пинчуком. Пинчук перевел в фонд Трампа 150 тысяч долларов за 20-минутное выступление Трампа по видеосвязи перед участниками конференции в Киеве, пишет издание The New York Times.
Выступление Трампа состоялось в сентябре 2015 года, то есть уже после его официального объявления об участии в президентских выборах. Гонорар за него был получен при посредничестве адвоката Майкла Коэна, которого подозревают в банковском мошенничестве и финансовых махинациях, сообщает DW.com.
Выплата столь большой суммы со стороны Пинчука "вызывают любопытство, поскольку приходит во время предвыборной кампании, исходит от иностранного гражданина и выглядит как попытка купить влияние", приводит издание мнение бывшего эксперта службы налоговых сборов США Маркуса Оунса. Он назвал этот гонорар "необычно высоким за такую короткую речь".
В феврале 2017 года Пинчук опубликовал в издании The Wall Street Journal свое видение разрешение конфликта в Донбассе. Он считает, что Крым "не должен встать на пути соглашения (с Россией. - Ред.), которое положит конец войне на востоке". Пинчук также призвал "согласиться на местные выборы (в Донбассе. - Ред.), чтобы спасти тысячи жизней". Для реализации этого сценария, по его мнению, Киев должен отказаться от перспективы вступления в НАТО в краткосрочной и среднесрочной перспективе.