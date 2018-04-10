Противники Rail Baltica проводят во вторник акцию

Проводящая акцию с 9 до 10 часов во вторник по адресу Торнимяэ, 3 организация считает крайне важным создание разумного железнодорожного сообщения с Европой, но выступает против обманов, манипуляций и утаивания информации, сообщила ARB.

ARB направила Еврокомиссии анализ предполагаемых ошибок составленного в январе исследования окупаемости Rail Baltica, в своем ответе Еврокомиссия сообщила, что ее эксперты не оценивали новое исследование.

«ARB направила анализ погрешностей на сумму не менее 4,1 млрд евро, допущенных в проведенном Ernst & Young (EY) и составленном в прошлом году исследовании окупаемости, RB Rail, госконтролерам и Еврокомиссии. Согласно анализу ARB, после устранения погрешностей исследование окупаемости показывает, что Rail Baltica в намеченном виде не является окупаемым с социально-экономической точки зрения и является вредным для Эстонии», - отмечает организация.

«В поступившем на данный момент ответе ARB от Еврокомиссии поясняется, что эксперты Еврокомиссии не оценивали исследование окупаемости EY, поскольку оно не прилагалось ни к одному ходатайству о финансировании. Ранее Еврокомиссия утверждала, что исследование соответствует требованиям, поскольку его заказали внушающей доверие аудиторской фирме и в нем использовалась правильная методика», - сообщила ARB.