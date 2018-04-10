Газета: полиция проморгала наркотик в организме участника ДТП

Днем 28 января вблизи деревни Пуртсе на 137-м километре шоссе Таллинн-Нарва столкнулись Honda Accord и BMW, погиб 70-летний водитель вылетевшей в кювет автомобиля Honda. Выживший 32-летний водитель следовавшего из Нарвы в сторону Таллинна BMW был доставлен с травмами в больницу.

Если поначалу предполагали, что столкновение произошло, когда BMW совершал обгон, то скоро стало ясно, что эта машина по какой-то другой причине выехала на встречную полосу. Для расследования завели уголовное дело, но его пришлось закрыть, когда предполагавшийся виновник 19 февраля скончался, выпав из окна шестого этажа дома по улице Кангеласте в Нарве.

Как теперь констатирует «Северное побережье», послеаварийное производство проходило сомнительно.

Когда пострадавшего водителя BMW привезли в Ида-Вирускую центральную больницу, медики вскоре отметили его странное поведение: пациент буянил и выяснял отношения с другими людьми. Возникло подозрение, что он может быть под воздействием какого-то вещества и у него ломка. Клинический тест подтвердил наркотическое опьянение, но эта информация не дошла до полиции, так как следователь не ходатайствовал о соответствующей экспертизе. Клинический тест сам по себе не может являться доказательством в суде при рассмотрении уголовного дела.

Старший врач-ортопед названной больницы Марье Уудекюлл рассказала газете, что в течение недели, пока пациент находился у них, никто из полиции интереса к нему не проявлял, и это, по словам врача, не является обычным делом в случае столь тяжких аварий. Интереса к вероятному виновнику ДТП полиция не проявила и после того, как пациента перевели в Нарвскую больницу.

Ведущий следователь Йыхвиского отделения полиции Идаской префектуры Тармо Кютт объяснил «Северному побережью», что медики увезли попавшего в ДТП мужчину в тяжелом состоянии в больницу еще до прибытия полиции на место происшествия. «Прошлое мужчины и известные к тому моменту обстоятельства несчастья не давали оснований предполагать, что мужчина употреблял наркотические вещества. Не имелось также возможности установить внешние признаки опьянения, поскольку мужчина находился в тяжелом состоянии. На следующий день после аварии больница передала в полицию извещение, в котором было написано, что у мужчины не имелось признаков опьянения», - сообщил Кютт.

Однако уже довольно скоро пациент стал нарушать в больнице порядок, и тогда, то есть через неделю после аварии, по словам Кютта, в полицию поступила информация от третьих лиц, будто у того мужчины все же имелись признаки употребления наркотиков. «После этого в больницу отправили запрос, чтобы проверить информацию. Поскольку взятая у мужчины проба не сохранилась, то нельзя было назначить экспертизу задним числом. Полиция сделала дополнительный запрос в больницу, и 14 февраля подтвердили, что у мужчины имелись признаки употребления наркотического вещества».

«Мы считаем нужным встретиться с представителями Ида-Вируской центральной больницы, чтобы понять, почему нужная информация не дошла до полиции своевременно и как впредь избегать подобных ситуаций», - добавил Кютт.