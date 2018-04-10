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СМИ: врачи решили выписать Юлию Скрипаль из больницы

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ФОТО: Handout/Reuters/Scanpix

Юлия Скрипаль, дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, выписана из больницы, в которой она находилась после отравления в британском Солсбери, сообщил Sky News анонимный источник.

По данным собеседника телеканала, врачи должны были выписать пострадавшую в химатаке еще накануне, 9 апреля. Однако источник не может сказать, покинула ли она Salisbury District Hospital, пишет Newsru.com.

66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия попали в больницу более месяца назад после того, как их обнаружили без сознания на скамейке в Солсбери. Они оба были в коме - были прогнозы, что они не выживут.

Однако в конце марта Юлия  пришла в сознание и начала разговаривать. В конце прошлой недели врачи Salisbury District Hospital на пошел на поправку и ее отец. Но когда Скрипали будут в состоянии покинуть больницу, там не уточняли.

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