вторник, 10 апреля 2018 г.
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Ратас ответил на обвинения в обслуживании Кремля: это перебор!

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Юри Ратас.

ФОТО: Sille Annuk / Postimees

Юри Ратаса разозлила вчерашняя речь Андреса Херкеля в Рийгикогу, в которой последний заявил, что премьер-министру мешает «прокремлевское крыло».

Вчера члены фракции Партии реформ представили запрос премьер-министру Ратасу о подвержении сомнению правовой преемственности и русификации. В ходе запроса напряжение росло, и член Свободной партии Андрес Херкель сказал премьер-министру, что в 2016 году при формировании правительства он допустил ошибку, предпочтя Свободной партии прокремлевское крыло Центристской партии.

«Итак, господин Херкель, вы находитесь дольше меня в политике. Вы говорите, что это было неправильное решение, что в 2016 году избрали не Свободную партию, а избрали прокремлевское крыло. Очень серьезное обвинение! Это означает, что вы говорите, что здесь в зале находятся люди, которые обслуживают Кремль, а не Эстонскую Республику и сине-черно-белое. Очень... Мне кажется, это переходит границу. Да, я понимаю, что вы здесь нападаете на моих однопартийцев, но вы нападаете и на членов Рийгикогу. Вы говорите, что часть членов Рийгикогу выполняет задания какого-то другого государства. Ради бога, если это так, то передайте эти обвинения в наши инстанции, наши контролирующие организации. Я не верю, что это так. Я защищаю этих людей. То, кто в политике попадает или не попадает в коалицию, не является тем, что вы говорите, прокремлевской командой», - ответил Ратас Херкелю.

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