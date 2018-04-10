Ратас ответил на обвинения в обслуживании Кремля: это перебор!

«Итак, господин Херкель, вы находитесь дольше меня в политике. Вы говорите, что это было неправильное решение, что в 2016 году избрали не Свободную партию, а избрали прокремлевское крыло. Очень серьезное обвинение! Это означает, что вы говорите, что здесь в зале находятся люди, которые обслуживают Кремль, а не Эстонскую Республику и сине-черно-белое. Очень... Мне кажется, это переходит границу. Да, я понимаю, что вы здесь нападаете на моих однопартийцев, но вы нападаете и на членов Рийгикогу. Вы говорите, что часть членов Рийгикогу выполняет задания какого-то другого государства. Ради бога, если это так, то передайте эти обвинения в наши инстанции, наши контролирующие организации. Я не верю, что это так. Я защищаю этих людей. То, кто в политике попадает или не попадает в коалицию, не является тем, что вы говорите, прокремлевской командой», - ответил Ратас Херкелю.