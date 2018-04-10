Посольство РФ в США благодарит американскую прессу за рекламу

"Видим в этом не чрезмерную заботу о безопасности собственных граждан, а опасение, что огромному количеству американцев и англичан понравится Россия, её города и российский народ. Угроза на самом деле есть. Угроза в том, что значительная часть населения на Западе перестанет верить ежедневной антироссийской пропаганде.

Это не может нас не радовать. Несмотря на массированную русофобскую кампанию в ведущих американских СМИ, а может, и благодаря ей, интерес к нашей стране растет."

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин высказался о приезде в Россию английских болельщиков.

Британский таблоид The Sun ранее сообщил о том, что со стороны российских и аргентинских болельщиков готовится атака на английских фанатов.

«Где-то полгода назад в России состоялась встреча с британскими болельщиками. Наши фанаты общались с ними, играли в футбол.

Гости были в полном восторге от Москвы, от мероприятия. Никаких вопросов не было, что они чего-то опасаются.

Издание The Sun имеет не очень хорошую репутацию и пишет нелепицу, не надо собирать весь мусор из мира новостей. Комментировать глупости не вижу смысла.

Считаю, что английские газеты к журналистике не имеют никакого отношения, они относятся к пропагандистской машине. При этом она очень наглая.

Ничего подобного в России не будет. Думаю, пора готовиться к тому, что было во время Олимпиады в Сочи, когда весь мир облетели фейковые фотографии двойных унитазов.