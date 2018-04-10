Никогда не делайте этого при ущербе, нанесенном жилью и домашнему имуществу

По словам менеджера отдела страхования имущества Seesam Дагмар Гильден, с каждым годом все больше людей осознает необходимость страхования жилья, но после несчастного случая большинство из них совершает ошибки, за которые приходится болезненно расплачиваться.
«Будь то сорванная штормом крыша, поврежденное водой жилое помещение, сгоревший при пожаре или разрушенный вандалами дом – в таких ситуациях необдуманное и поспешное действие может повлиять на размер и масштаб ущерба, а также на получение возмещения. Также это может усложнить работу страховой фирмы и полиции», – сказала Гильден.
Не принимайтесь сразу строить и ремонтировать!
Краже обычно сопутствуют большой беспорядок и поломанные вещи, в результате разрыва трубы или протечки стиральной машины может быть причинен ущерб соседям, а оставленная без присмотра свеча может привести к еще более ужасному результату. Первой реакцией человека в такой ситуации является желание как можно скорее привести в порядок свой дом и только после этого сообщить о случившемся в страховую фирму или полицию. Но это означает, что страховая фирма уже не сможет установить, что послужило причиной пожара и каков был масштаб повреждений. Например, при краже важно сохранять место преступления неизменным, чтобы полиция могла лучше выполнить свою работу.
Если с уборкой действительно нельзя медлить, то следует сделать фотографии, например, с помощью мобильного телефона. Однако, конечно же, нельзя приступать к ремонту жилья прежде, чем страховая фирма не даст согласия на дальнейшие действия.
Не выбрасывайте поврежденные предметы!
Зачастую люди принимаются выбрасывать поврежденные предметы. Важно сохранить все, что осталось от имущества, неважно, в каком состоянии оно находится. Так страховому обществу будет легче оценить размер ущерба и возместить его.
При ущербе, нанесенном жилью и домашнему имуществу, можно также сделать фотоснимки поврежденного предмета, на которых виден размер ущерба, и отправить их страховому обществу. Однако самое надежное - сохранить поврежденный предмет до установления размера ущерба.
Не выбрасывайте чеки и квитанции!
В практике Seesam часто встречается, что люди не сохраняют документы, подтверждающие приобретение вещей. В то же время такие документы - самая простая и важная возможность доказать размер ущерба. В случае отсутствия соответствующих документов сложнее оценить размер ущерба, и рассмотрение ущерба занимает больше времени.
Не забудьте про полицию!
При краже следует сохранять место события по возможности неизменным, незамедлительно сообщить в полицию и сделать заявление. В сотрудничестве с полицией можно быстро выйти на след воров, и благодаря этому украденные вещи смогут найти путь к своему законному владельцу.
Не давайте ложных показаний!
Зачастую люди не считают небольшую ложь уголовным преступлением и дают искаженную информацию об обстоятельствах ущерба. Но, как известно, у лжи короткие ноги! Полиция и страховая фирма при выяснении обстоятельств происшествия, как правило, сотрудничают, и каждая деталь рассматривается с пристальным вниманием. Легко отделываются те, чье требование о возмещении поставщик страхования просто отклоняет, но может неожиданно выясниться, что случаем занимается полиция, и вместо ожидаемого дохода грядет наказание. Законы Эстонии разрешают наказывать мошенников заключением на срок до пяти лет.