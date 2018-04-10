Никогда не делайте этого при ущербе, нанесенном жилью и домашнему имуществу

«Будь то сорванная штормом крыша, поврежденное водой жилое помещение, сгоревший при пожаре или разрушенный вандалами дом – в таких ситуациях необдуманное и поспешное действие может повлиять на размер и масштаб ущерба, а также на получение возмещения. Также это может усложнить работу страховой фирмы и полиции», – сказала Гильден.

Не принимайтесь сразу строить и ремонтировать!

Краже обычно сопутствуют большой беспорядок и поломанные вещи, в результате разрыва трубы или протечки стиральной машины может быть причинен ущерб соседям, а оставленная без присмотра свеча может привести к еще более ужасному результату. Первой реакцией человека в такой ситуации является желание как можно скорее привести в порядок свой дом и только после этого сообщить о случившемся в страховую фирму или полицию. Но это означает, что страховая фирма уже не сможет установить, что послужило причиной пожара и каков был масштаб повреждений. Например, при краже важно сохранять место преступления неизменным, чтобы полиция могла лучше выполнить свою работу.

Если с уборкой действительно нельзя медлить, то следует сделать фотографии, например, с помощью мобильного телефона. Однако, конечно же, нельзя приступать к ремонту жилья прежде, чем страховая фирма не даст согласия на дальнейшие действия.

Не выбрасывайте поврежденные предметы!

Зачастую люди принимаются выбрасывать поврежденные предметы. Важно сохранить все, что осталось от имущества, неважно, в каком состоянии оно находится. Так страховому обществу будет легче оценить размер ущерба и возместить его.

При ущербе, нанесенном жилью и домашнему имуществу, можно также сделать фотоснимки поврежденного предмета, на которых виден размер ущерба, и отправить их страховому обществу. Однако самое надежное - сохранить поврежденный предмет до установления размера ущерба.

Не выбрасывайте чеки и квитанции!

В практике Seesam часто встречается, что люди не сохраняют документы, подтверждающие приобретение вещей. В то же время такие документы - самая простая и важная возможность доказать размер ущерба. В случае отсутствия соответствующих документов сложнее оценить размер ущерба, и рассмотрение ущерба занимает больше времени.

Не забудьте про полицию!

При краже следует сохранять место события по возможности неизменным, незамедлительно сообщить в полицию и сделать заявление. В сотрудничестве с полицией можно быстро выйти на след воров, и благодаря этому украденные вещи смогут найти путь к своему законному владельцу.

Не давайте ложных показаний!