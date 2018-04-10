Эстония участвует в новом Северном альянсе

В результате обсуждения был подписан двухстраничный документ, в котором зафиксированы представления этих стран о будущем еврозоны.

В Брюсселе совместное заявление восьми стран было воспринято как противодействие желанию президента Франции Эммануэля Макрона реформировать еврозону, а также как попытка уменьшить влияние Германии и Франции.

Соглашение восьми министров стали называть Северным альянсом, а также новым Ганзейским союзом.

Голландская газета de Volkskrant писала, что циники могут назвать этот альянс седьмым гномом, поскольку Нидерланды в этой компании - далеко не крупнейшая экономическая сила. Но даже вместе эти восемь стран производят менее 15% ВВП внутренней экономики еврозоны.

Парижский корреспондент газеты пишет, что во Франции видят в Голландии сильного соперника или как минимум песчинку, которая попала в хорошо смазанную ось Берлин-Париж.

“Европа не принадлежит Франции-Германии”, - заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. В интервью немецкому журналу Der Spiegel Рютте подчеркнул, что эти восемь стран не хотят поддерживать все, о чем Германия и Франция договорятся между собой.

“Мы не поставим печать на все – и мы продолжим вносить предложения”, - пообещал Рютте.

В Брюсселе основным поводом к созданию Северного альянса считают план президента Франции Эммануэля Макрона реформировать еврозону в более интегрированный экономический и финансовый союз, при этом создав совместный бюджет значительного объема и должность единого министра финансов. Последнее в своем пакете реформ предлагала и Еврокомиссия.

Financial Times писала, что, по словам одного из дипломатов ЕС, и Ангела Меркель, и министр финансов ее правительства за кулисами изъявляли тихое удовлетворение возникновением группы подобных соколов (в финансовом мире соколом называют сторонника жесткой финансовой и фискальной политики). В альянсе видят соглашение с политическими взглядами бывшего министра финансов Германии Вольфганга Шойбле.

Газета New Europe подчеркивает, что в этой группе сосредоточились страны с профицитным бюджетом.

Когда Der Spiegel спросил у Марка Рютте, предлагалось ли Германии подписать документ, тот дипломатично ответил, что Германия в это время как раз была занята формированием правительства. “Здесь нет никакой задней мысли”, - подчеркнул Рютте.

Задавая этот вопрос, Spiegel указал на мнение, согласно которому новое правительство Германии может оказаться несогласным со странами Северной Европы относительно реформирования еврозоны. Журнал зашел даже так далеко, что спросил у Рютте, не хочет ли он взять на себя роль Шойбле в Европе. На этот вопрос Рютте не дал прямого ответа.

Вице-канцлер Минфина Мяртен Россь сказал, что альянс, в котором участвует Эстония, не создан против кого-то.

“Министры, глядя на эти статьи, чешут в затылках, - сказал Россь Postimees. – Это объединение не направлено против кого-то – ни против Меркель, ни против Макрона.

По словам вице-канцлера, речь идет о неформальном объединении, и подписанный документ выражает мнения по поводу будущего Евросоюза и еврозоны, по которым эти восемь стран единодушны. “В то же время по некоторым важным пунктам относительно будущего ЕС мы по-прежнему придерживаемся разного мнения”, - добавил он.

Несмотря на все это журнал Politico несколько недель назад написал, что, хотя в Брюсселе состоялся саммит ЕС, важнейшая встреча недели прошла в Гааге, где голландский премьер Рютте отобедал во французском ресторане Le Bistrot Deux la Place с президентом Франции Макроном. Голландские чиновники рассказали журналу, что Рютте говорил с Макроном о том, что формирование Европы после брекзита началось и Голландия хочет быть рупором тех стран, по мнению которых четкие и единообразные правила должны действовать во всех странах ЕС, а не так, что, например, Франция или Италия могут чуть-чуть или время от времени нарушать правило о долговом бремени.

Пунктов, по которым эти восемь стран придерживаются одного мнения, целых шесть. Согласно подписанному документу, обсуждение будущего еврозоны должно основываться на общих ценностях и быть открытым. В обсуждении могут принять участие и страны, не входящие в финансовый союз, чему свидетельством членство в альянсе Швеции и Дании.

Подписавшие документ подчеркивают, что сильный Евросоюз требует решительного поведения прежде всего в собственной стране и соблюдения общих правил.