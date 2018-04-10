Нарва снова ищет управу на бродячих собак

В январе и феврале 2018 года, когда срок прошлогоднего договора уже истек, услуга отлова бродячих собак и кошек в Нарве еще оказывалась на основе помесячных заказов прежним партнером - кохтла-ярвеским некоммерческим приютом Grey Dogs.

Grey Dogs является фактически монополистом в данной сфере в Ида-Вирумаа. Однако и ему Нарва стала неинтересна, как уже рассказывало «Северное побережье»: поездки из Кохтла-Ярве (более полусотни километров в один конец), круглосуточное ожидание вызова, размещение животных на собственной базе — все эти обязательства за 960 евро в месяц. «Просто работали всегда, честно говоря, себе в ущерб», - объясняла представительница Grey Dogs Олеся Ключанкина.

Следуя пожеланиям, Нарва в рамках ныне объявленной поставки предлагает ввести абонентскую плату наряду с платой за отлов и содержание собаки. Как сказано в проекте договора с будущим поставщиком услуги, абонентская плата — это плата за готовность исполнителя выполнять работу в течение срока действия договора круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Абонентская плата оплачивается ежемесячно, независимо от объема выполненной работы. На введение подобной платы за дежурство и ожидание вызова приют Grey Dogs ранее уже убедил и власти Кохтла-Ярве.

Новая нарвская поставка на отлов и содержание бродячих собак предполагает заключение договора с поставщиком на восемь месяцев 2018 года начиная с мая. Нарва предполагает, что отлов одного животного будет стоить не больше 30 евро, его двухнедельное содержание в приюте — не больше 150 евро, стерилизация с чипированием или умерщвление с захоронением или иной утилизацией — не дороже 100 евро (все цены без налога с оборота). Предположение о размере абонентской платы городом не сделано.