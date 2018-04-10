Поступления алкогольного акциза оставляют желать лучшего

Согласно свежим данным Минифина, в феврале государство получило лишь 5,9 млн евро акцизов на алкоголь. Это на 20 процентов меньше прошлогодних показателей. В среднем ежемесячный показатель обычно составлял 10-20 млн евро.

В то же время нельзя забывать, что с первого февраля выросли акцизы почти на все виды спиртного. По этой причине продавцы сделали большие запасы в январе, что привело и к росту поступлений алкогольных акцизов, которые достигли в первом месяце текущего года 56,4 млн евро.

Министерство финансов признало, что низкие показатели обусловлены потреблением запасов, сделанных до повышения акцизов. В то же время, по мнению чиновников, на спад также оказала влияние приграничная торговля.

Если сложить поступления алкогольного акциза за первые два месяца, то ситуация будет выглядеть не столь печально – 62,3 млн евро, что почти на 30 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Всего в этом году государство планирует заработать на акцизе на алкоголь 332,7 млн евро. Многие производители, Институт конъюнктуры, а также политики считают эти цифры нереалистичными. Более точный прогноз будет сделан в апреле, поэтому есть большая вероятность, что Министерство финансов изменит этот показатель в меньшую сторону.