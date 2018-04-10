Как продлить жизнь ламинату: семь быстрых советов

Ламинат — один из самых востребованных материалов для отделки пола. Сайт InMyRoom делится простыми способами, как надолго сохранить его в хорошем состоянии.
1. Соблюдайте температурный режим в комнате
В помещениях с ламинатом лучше поддерживать температуру 20–23°С, чтобы сохранить покрытие дольше.
2. Не используйте воск и масла
В отличие от паркета, на поверхности ламинате воск и масла создадут пленку и притянут больше грязи.
3. Делайте влажную уборку два-три раза в неделю
Ламинат не любит много влаги. Достаточно делать влажную уборку два-три раза в неделю: следите за тем, чтобы тряпка была слегка влажной, а не мокрой.
4. Для мойки полов используйте средства без кислот и мыла
Если применяете специальные средства, следите, чтобы в их составе не было кислот и мыла. Они оставляют разводы и эффект пленки на покрытии.
5. Не применяйте абразивные средства
Моющие средства с любыми мелкими частицами могут поцарапать поверхность ламината. В прихожей, где могут появиться грязь и песок, постелите коврик.
6. Приклейте к ножкам мебели войлочные накладки
Если будете двигать мебель, такие накладки защитят ламинат от возникновения царапин.
7. Для уборки пола используйте микрофибровую ткань
Микрофибра мягко и без повреждений очистит загрязнения.