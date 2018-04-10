Как продлить жизнь ламинату: семь быстрых советов

1. Соблюдайте температурный режим в комнате

В помещениях с ламинатом лучше поддерживать температуру 20–23°С, чтобы сохранить покрытие дольше.

2. Не используйте воск и масла

В отличие от паркета, на поверхности ламинате воск и масла создадут пленку и притянут больше грязи.

3. Делайте влажную уборку два-три раза в неделю

Ламинат не любит много влаги. Достаточно делать влажную уборку два-три раза в неделю: следите за тем, чтобы тряпка была слегка влажной, а не мокрой.

4. Для мойки полов используйте средства без кислот и мыла

Если применяете специальные средства, следите, чтобы в их составе не было кислот и мыла. Они оставляют разводы и эффект пленки на покрытии.

5. Не применяйте абразивные средства

Моющие средства с любыми мелкими частицами могут поцарапать поверхность ламината. В прихожей, где могут появиться грязь и песок, постелите коврик.

6. Приклейте к ножкам мебели войлочные накладки

Если будете двигать мебель, такие накладки защитят ламинат от возникновения царапин.

7. Для уборки пола используйте микрофибровую ткань