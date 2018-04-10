вторник, 10 апреля 2018 г.
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Как продлить жизнь ламинату: семь быстрых советов

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ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Ламинат — один из самых востребованных материалов для отделки пола. Сайт InMyRoom делится простыми способами, как надолго сохранить его в хорошем состоянии.

1. Соблюдайте температурный режим в комнате

В помещениях с ламинатом лучше поддерживать температуру 20–23°С, чтобы сохранить покрытие дольше. 

2. Не используйте воск и масла

В отличие от паркета, на поверхности ламинате воск и масла создадут пленку  и притянут больше грязи. 

3. Делайте влажную уборку два-три раза в неделю

Ламинат не любит много влаги. Достаточно делать влажную уборку два-три раза в неделю: следите за тем, чтобы тряпка была слегка влажной,  а не мокрой. 

4. Для мойки полов используйте средства без кислот и мыла

Если применяете специальные средства, следите, чтобы в их составе не было кислот и мыла. Они оставляют разводы и эффект пленки на покрытии. 

5. Не применяйте абразивные средства

Моющие средства с любыми мелкими частицами могут поцарапать поверхность ламината. В прихожей, где могут появиться грязь и песок, постелите коврик. 

6. Приклейте к ножкам мебели войлочные накладки

Если будете двигать мебель, такие накладки защитят ламинат от возникновения царапин.

7. Для уборки пола используйте микрофибровую ткань

Микрофибра мягко и без повреждений очистит загрязнения.

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