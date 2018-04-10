Radar: жертвами нового вида мошенничества стали уже 40 эстонских предприятий

«Я задаюсь вопросом, что мы сделали неправильно или что бы мы сделали по-другому, окажись мы вновь в этой ситуации, – и не могу на него ответить», - говорит Райнер Рехе – руководитель предприятия Baltic Forest Products OÜ, занимающегося продажей фанеры.

Все началось с того, что с Baltic Forest по электронной почте связался глава английского предприятия Babcock Internetional с миллиардным оборотом и заказал фанеру на 75 000 евро. Позже, однако, выяснилось, что заказ сделали неизвестные злоумышленники. В случае этой мошеннической схемы примечательно, что в сделке не увидели ничего подозрительного ни крупнейшая европейская страховая компания Atradius, ни банк SEB, ни само предприятие Baltic Forest.

«В течение прошлого года нам поступило 30-40 сообщений от предприятий о BEC-мошенничестве (атаки на предприятия по электронной почте – ред.)», - говорит глава отдела полиции по борьбе с киберпреступностью Ханнес Кельт.