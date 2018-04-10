По словам члена правления ERR Рийны Рыымус, Дарья Саар проделала чрезвычайно большую и достойную похвалы работу по запуску телеканала ETV+.

«ETV+, первый этап развития которого к настоящему моменту завершен, на сегодняшний день прочно закрепился на эстонском телевизионном ландшафте. Пора сделать следующий шаг и подумать об увеличении лояльной аудитории и лучшей интегрированности деятельности ETV+ в работу других каналов ERR и технических структур».

В ближайшее время курировать работу ETV+ будет член правления ERR Урмас Ору, а генеральным продюсером собственных программ станет Ханнела Липпус, которая также стояла у истоков создания телеканала.

Дарья Саар: эстафетную палочку должен принять русскоязычный журналист

Сама Дарья Саар опубликовала на сайте etvplus.err.ee открытое обращение к своим коллегам и телезрителям ETV+, в котором поблагодарила их за сотрудничество и поддержку.

«За небольшой по телевизионным меркам срок многие проекты канала стали знаковыми, а журналисты узнаваемыми: ведущие утренней информационной программы "Кофе+" Елена Соломина и Андрей Титов, автор и ведущий журналистских расследований "Инсайт" Дмитрий Пастухов, телевизионные путешествия Александра Хоботова на Дальний Восток и в Ида-Вирумаа, многосерийные исторические фильмы Артура Тюленева. И, конечно, новости "Актуальной камеры"», - отметила Саар.