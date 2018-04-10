Забастовка в Германии нарушила авиасообщение между Таллинном и Франкфуртом

Информацию об отмене рейсов подтвердили порталу rus.err.ee как в Таллиннском аэропорту, так и в Lufthansa.

Авикомпания отменила рейсы из Франкфурта в Таллинн, назначенные на 9:50 и 14:00, также отменены полеты в обратном направлении, назначенные на 13:50 и 18:00.

Ранний утренний рейс Lufthansа из Франкфурта в Таллинн состоялся - самолет прибыл в эстонскую столицу в 6:31.