Забастовка в Германии нарушила авиасообщение между Таллинном и Франкфуртом

Немецкая авиакомпания Lufthansa из-за забастовки отменила 800 из 1600 рейсов, запланированных на 10 апреля, в том числе и перелеты на линии Франкфурт-Таллинн-Франкфурт.
Информацию об отмене рейсов подтвердили порталу rus.err.ee как в Таллиннском аэропорту, так и в Lufthansa.
Авикомпания отменила рейсы из Франкфурта в Таллинн, назначенные на 9:50 и 14:00, также отменены полеты в обратном направлении, назначенные на 13:50 и 18:00.
Ранний утренний рейс Lufthansа из Франкфурта в Таллинн состоялся - самолет прибыл в эстонскую столицу в 6:31.
Пассажиры, вылетающие из Франкфурта и Мюнхена, смогут обменять билеты на более позднюю дату в течение семи дней вне зависимости от того, отменен ли их рейс, пассажирам, купившим билеты на внутренние рейсы, авиакомпания предлагает обменять их на билеты на поезда.